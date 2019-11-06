شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.6895، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك محاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية أولى، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6895 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.6825 ثم 0.6755 كأهداف سلبية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد