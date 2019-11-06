شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول الاختراق – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 62.50 يوم أمس، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليتحرك دون هذا المستوى، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، ويحصل السعر على دعم سلبي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 61.00 ثم 59.60 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 62.50 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 64.00 وتمتد إلى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط