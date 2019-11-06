شكرا لقرائتكم خبر عن النفط دون المقاومة – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بتقديم تداولات سلبية بعد اختبار مستوى 57.40 يوم أمس، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، ونتوقع استهداف مستويات 55.70 ثم 54.60 بشكل رئيسي.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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