شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليهاجم مستوى 17.60 ويستقر عنده، مع ملاحظة أن دعم القناة اللحظية الصاعدة تمكّن من إيقاف انخفاض السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في البيع الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً والتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 18.40 كهدف رئيسي أول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.55 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتكبد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد