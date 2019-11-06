شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية يوم أمس ليهاجم مستوى 17.60 ويستقر عنده، مع ملاحظة أن دعم القناة اللحظية الصاعدة تمكّن من إيقاف انخفاض السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في البيع الآن.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً والتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 18.40 كهدف رئيسي أول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.55 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتكبد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.