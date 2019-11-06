شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1489.00، ليؤكد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1447.00، ليكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1465.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط