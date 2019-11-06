شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود للارتفاع – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية إضافية ليتحرك فوق مستوى 1.3155، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق مستوى 1.3200 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.3200، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.3015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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