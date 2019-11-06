شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول المنتظر عند 109.33، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً للمتوسط المتحرك 50 قبل استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

وحتى الآن، نحن نرجح استمرار الميل الصاعد خلال الفترة القادمة بدعم من انتظام التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق 109.33 سيدفع السعر إلى 110.50 كمحطة تالية، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستويات 108.40 – 108.20 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد