شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1071 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1075، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1067، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1080.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.6% في آب/أغسطس، وذلك الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 52.8 مقابل 53.3 في أيلول/سبتمبر، وصدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى 51.0 مقابل 51.4.

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كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.9 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي، ومقابل 51.1 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 51.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 51.4.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.8 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 51.6 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في آب/أغسطس، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.1%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل للولايات المتحدة والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 2.6% في الربع الثاني الماضي.

كما تتطلع الأسواق أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي قد تظهر أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.3% في الربع الثاني، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مشاركته في مناقشة معتدلة حول مستقبل القوي العاملة في حدث وول ستريت جورنال في نيويورك.