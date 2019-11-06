شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية المشفرة الربيل أعلى حاجز 0.3$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت الربيل في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الأربعاء موضحة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي واستقرارها للجلسة الثانية أعلى حاجز 0.3$ عقب إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل بالأمس استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري وفي ظلال القضايا التي تلاحق الشركة حول ما أذا كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه.

وفي تمام الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.15% إلى مستويات 0.30150$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.30105$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.30163$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.29727$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 13.07$ مليار.

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هذا وقد تحقق الربيل حالياً مكاسب أسبوعية بقرابة 4% لتستأنف مسيرات المكاسب الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع تراجعها آنذاك بنحو 3% حينما أنهت أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل من عام 2018، كما تعكس مكاسب شهرية بأكثر من 2%، مستكملة مسيرات الشهر الماضي في تحقيق المكاسب والذي حققت خلاله مكاسب فاقت 14% موضحة آنذاك أول مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت خلال الآونة الأخيرة قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الذي سيعقد غداً الخميس وبعد غد الجمعة وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.