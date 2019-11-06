شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنقضي في مطلع الشهر الجاري والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.9 مليون برميل مقابل 5.7 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.63% لتتداول عند مستويات 56.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 57.23$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.34% لتتداول عند 62.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.96$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.98.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 2.6% في الربع الثاني الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي قد تظهر أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.3% في الربع الثاني.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة يعملون على تعزيز الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل، مضيفاً أن هناك حالة من التفاؤل حيال كون أسواق النفط على المسار الصحيح للاقتراب من الاستقرار.

وفي نفس السياق، نوه الأمين العام لأوبك باركيندو لكون الأرقام التي نراها تشير لكون عام 2020 قد يشهد تصاعد في أسعار النفط، وذلك مع تطرقه لكون خفض الإنتاج لا يزال قيد المناقشة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه الاثنين الماضي عن توقعاته بأن يتم الاتفاق على التوسع في خفض المعروض النفطي خلال اجتماع أوبك وحلفائها في كانون الأول/ديسمبر القادم، وذلك بهدف توازن الأسواق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أفاد برفع المنظمة لتوقعاتها حيال نمو المعروض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك، موضحة وأنها ترى تراجع الإنتاج بحلول عام 2024 إلى 32.9 مليون برميل يومياً من مستويات العام الجاري 2019 عند 35 مليون برميل يومياً، وذلك من جراء نمو العرض النفطي من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة.

كما أفادت المنظمة من خلال تقريرها بالأمس بأنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بعد عام 2020 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، بينما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2023 إلى 103.9 مليون برميل يومياً وترى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب بواقع 12 مليون برميل يومياً إلى 110.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ويعد ذلك أقل من التوقعات السابقة عند 111.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصة إلى إجمالي 691 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.