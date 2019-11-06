شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تواصل اجتماعاتها لفتح أسواق للمنتجات المصرية بأستراليا وكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جمعية رجال الأعمال المصريين، عقد اجتماعات للتركيز على فتح أسواق للمنتجات المصرية، وذلك فى ظل تضمن برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" محوراً أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى خلال السنوات الأربع القادمة؛ لزيادة معدل النمو الصناعى من 6,3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7% بحلول عام 2022، ومن ثم زيادة الصادرات.

وتعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، الأسبوع المقبل، مائدة مستديرة مع سفير كازاخستان بالقاهرةH. E. Mr. Arman Issagaliyev ، للتعرف على أهم إمكانيات السوق الكازخى وأهم فرص التعاون المشترك.

وبحسب الجمعية، فأنه طبقاً للإحصائيات الكازاخية، يمكن أن يستوعب السوق الكازخى عدد من بنود صادراتنا المتمثلة فى الأدوية، منتجات الملابس الجاهزة، الخضروات والفاكهة، مستحضرات التجميل، المنتجات البترولية، زيوت التشحيم، الدهانات والورنيش، التبغ، الرخام والسيراميك، منتجات كيمائية.

وفى نفس الأسبوع، تعقد الجمعية، اليوم الدولى الأسترالى بحضور سفير أستراليا بالقاهرة H. E. Dr. Glenn Miles ، الهدف من اللقاء هو التعرف على الإمكانيات المتاحة فى السوق الاسترالى فى قطاعات الخدمات، الاستثمار، الاستيراد والتصدير، الصناعة.

Advertisements

وترى الجمعية أن أهم مجالات التعاون المشترك هى: الزراعة – التعليم – التدريب الفنى – التعدين – الطاقة المتجددة – اللحوم – الحبوب – الصحة – تكنولوجيا المعلومات – السياحة وغيرها.

وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعاً للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، بهدف استعراض خطة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، الإعداد لزيارة عمل لرومانيا، ومناقشة أهم قطاعات التعاون المشترك.

كما عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مائدة مستديرة معMartha Lopez مدير عام الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة، بهدف استعراض فرص التعاون المشترك، واستطلعت الشركات المصرية الحاضرة رأى Martha Lopez مدير عام الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة حول المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها للسوق المكسيكى والتعرف على الإجراءات الخاصة بذلك ومدى ملائمة تلك المنتجات لاحتياجات السوق المكسيكى.