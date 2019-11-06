شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر بتعرض للضغوط حيث انخفض امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 6150 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر في شهر، ومقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 6080 نقطة، وهو المستوى الذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,121 بينما مستوى المقاومة هو 6,180 نقطة