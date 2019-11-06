شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 10303 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 10200 نقطة، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 10450 نقطة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,193 بينما مستوى المقاومة هو 10,359 نقطة