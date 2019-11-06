المؤشر العام للسوق السعودي يتلون بالأخضر – تحليل صباحي – 06-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع هو الثاني على التوالي ، بجلسة اتسمت بالإيجابية الشديدة ارتفعت فيها جميع مؤشرات قطاعات السوق ما عدا قطاع الصناديق العقارية المتداولة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 129.07 نقطة ، ولكن برغم ارتفاع المؤشر إلا أن الإشارات السلبية ما زالت تتوارد من مؤشرات القوة النسبية ، ليختبر المؤشر مقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، ويعاني أيضاً بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . لذلك وطيلة ثبات مستوى المقاومة 7,800.00 نرجح عودة انخفاض المؤشر من جديد بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7,400.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 7,924.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 137 عدد أسهم الشركات الخاسرة 39 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 190

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