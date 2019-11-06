شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY)يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 741 فلس مرتفعا وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 721 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، ويقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 715 فلس مرة اخرى وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الاخير، ثم 680 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 755 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 720 وبين مستوى المقاومة هو 745 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط