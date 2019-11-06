شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم حركته الهابطة في الاجل القصير، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 25٫80 فلس، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة، كما انهى السهم تداولاته اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى اول ثم 23 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 27 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 25.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط