شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعات خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء منخفضا عند 134 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 114 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 140 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 128 فلس وبين مستوى المقاومة هو 138 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط