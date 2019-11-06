شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإتصالات الكويتية (VIVA) يسجل ادنى مستوى في عام -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الاجل القصير، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 713 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى له في عام، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 720 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 680 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 697 فلس وبين مستوى المقاومة هو 715 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط