شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 51٫20 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 47 فلس مرة اخرى خلال الايام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 49 وبين مستوى المقاومة هو 51٫7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط