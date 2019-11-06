شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 17 فلس، ليعود بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 15 فلس كمستوى اول ثم 10 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط