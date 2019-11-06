شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه منذ منتصف الشهر الماضي، حيث انهى جلسة امس الثلاثاء عند مستوى 37٫50 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع أغلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى امكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 36 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38٫50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 37.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 37.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط