شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 1٫92 ريال، ملامسا لموسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم الهام 1٫70 ريال. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.94 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.