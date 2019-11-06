شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث أغلق عند مستوى 1٫92 ريال، ملامسا لموسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم الهام 1٫70 ريال. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط