شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند 3٫40 ريال، الا انه خسر مكاسبه واغلق عند 3٫36 ريال، بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 3 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط