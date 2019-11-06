شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا المصرية تغزو أوروبا.. تصدير 56 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكشفت بيانات المجلس التصديرى، أن صادرات البطاطا ارتفعت إلى نحو 56 ألف طن خلال الموسم التصديرى 2018-2019 ، مقارنة بالمواسم السابقة .

Advertisements

وأضافت البيانات، أن قيمة صادرات البطاطا بلغت خلال الموسم أكثر من 30 مليون دولار، وتمثل صادرات البطاطا نحو 1% من كمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية .

جدير بالذكر إنه إجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغ 4.3 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار.