"الثروة الداجنة": استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. والكيلو يبدأ من 23 جنيهًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق المحلية وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المصرى، لأكثر من مليار دجاجة سنويًا، حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة بـ20 - 21 جنيهًا، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 23-25 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف السيد لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ29 جنيهًا، وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيهًا.
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