شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار النيوزيلندي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 14 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6373 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6375، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6365، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6385.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.2% مقابل 3.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات عند 4.1%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في الربع الثاني، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص أيضا تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل للولايات المتحدة والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 2.6% في الربع الثاني الماضي.

كما تتطلع الأسواق أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي قد تظهر أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.3% في الربع الثاني، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مشاركته في مناقشة معتدلة حول مستقبل القوي العاملة في حدث وول ستريت جورنال في نيويورك.