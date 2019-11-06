شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في نيوزيلندا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل والتي أظهرت ارتفاع قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.2% مقابل 3.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات عند 4.1%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في الربع الثاني، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8%، متوافقة أيضا مع التوقعات.

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