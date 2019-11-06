شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات" ينتقد عدم استغلال شركة قناة السويس للتكنولوجيا أرض جامعة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وقال الجهاز، فى تقرير عن القوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن العام المالى المنتهى فى 31 أغسطس لعام 2019، إن قيمة مساهمات الشركة فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر بند استثمارات مالية فى مؤسسات شقيقة فى 31 أغسطس لعام 2019 نحو 1.198 مليار جنيه مقابل نحو 955.7 مليون جنيه فى 31 أغسطس لعام 2018، حيث تم إثبات حصة نصيب الشركة من العائد المستحق من نتائج الجامعة بنحو 242.441 مليون جنيه عن العام المالى فى 31 أغسطس لعام 2019، على الرغم من إفادة المستشار القانونى للشركة أن كافة القضايا القانونية والبلاغات المرفوعة من وضد الشركة بشأن إثبات صحة مساهمتها فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر مؤجلة لجلسات خلال الفترة القادمة للإطلاع والحكم.
وأشار الجهاز، إلى أن رصيد الاستثمار العقارى فى 31 أغسطس لعام 2019 بلغ نحو 131.89 مليون جنيه منها مبلغ 26.207 مليون جنيه يمثل قيمة أثاث وتجهيزات ومعدات بمعاهد شيراتون، أكتوبر، مهلكة دفترياً، ولم تقم الشركة بالحصول على شهادة من المعاهد بالأصول التى بحوزتها، وأنها بحالة جيدة ومازالت تعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزى للمحاسبات" ينتقد عدم استغلال شركة قناة السويس للتكنولوجيا أرض جامعة 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.