«الاتصالات» تُشرك الجمهور في تحسين بوابة الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة لإشراك الجمهور في جهود تحسين الأداء العام للموقع الإلكتروني للبوابة (U.ae) من خلال إبداء ملاحظاتهم حول مجالات تحسين الموقع من حيث التصميم، والميزات التقنية، وسهولة الوصول إلى المحتوى المطلوب، وكفاءة محرك البحث به، وأي أمر يسهم في تعزيز فعالية البوابة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وحرصها على إشراك المتعاملين في تطوير السياسات والخدمات للجمهور.

وتعد بوابة حكومة.إمارات واجهة الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات، وهي تتضمن عدداً هائلاً من المعلومات التي تهم الباحثين عن الخدمات والسياسات والقرارات والمشاريع الحكومية، فضلاً عن روابط الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية. وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالحكومة ومبادراتها ومشاريعها، وقد بلغ عدد مستخدمي البوابة في الشهور التسعة الأولى من هذا العام 5,756,982 زائراً ووصل عدد زيارات الموقع 9,418,367 زيارة.وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: منذ شهور قليلة أطلقنا النطاق الجديد للموقع الإلكتروني لحكومة الإمارات U.ae، ليكون أسهل نطاق حكومي للحفظ، كما أنه الوحيد في العالم المكون من حرف واحد (U). علماً أن مضامين هذا الحرف تعبّر عن محورية الإنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها وبرامجها وخططها المستقبلية، مستلهمين توجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا.