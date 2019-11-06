شكرا لقرائتكم خبر عن كم مستخدم للإنترنت عن طريق الموبايل فى مصر؟.. اعرف العدد والان مع تفاصيل الخبر
ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر نحو 40.9 مليون مستخدم خلال العام المالى 2018/2019، وفقاً لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد، بنسبة انتشار مستخدمى الإنترنت 48%.
أما عن نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى الموبايل، ارتفعت إلى نسبة 38.62% خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 34.41% خلال الشهر المماثل من العام الماضى، ومقابل 38.79 خلال شهر يونيو الماضى.
ووفقاً لتقرير وزارة الاتصالات، بلغ إجمالى السعة الدولية للإنترنت، 249.61 مليار نبضة/ثانية خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 2373.60 مليار نبضة/ثانية خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة نمو شهرى 4.97%، ومقابل 1906.10 مليار نبضة/ثانية خلال شهر يوليو لعام 2018 بمعدل نمو سنوى 30.72%.
أما بالنسبة لمشتركو الإنترنت فائق السرعة ADSL، بلغ إجمالى عدد المشتركين 6.96 خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 6.88 مليون مشترك خلال شهر يونيو لعام 2019 بمعدل نمو شهرى 1.06%، ومقابل 5.99 مليون مشترك لشهر يوليو لعام 2018 بمعدل نمو سنوى 16.07%.
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