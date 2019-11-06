شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة بأكثر من 4 ملايين برميل في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعها بـ1.5 مليون برميل.



وكشفت البيانات عن انخفاض مخزون البنزين بأربعة ملايين برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 1.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء والتي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.