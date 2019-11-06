شكرا لقرائتكم خبر عن 54 متحدثاً في 12 جلسة خلال «الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن برنامج فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر التي ينظمها يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، ومسؤولين حكوميين ونخبة من خبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يتضمن المنتدى، الذي ينظم تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، 12 جلسة منها 8 حوارية رئيسية و4 جلسات خاصة، و5 ورش عمل على هامش المنتدى.

ومن ضمن الورش، يخصص المنتدى حلقات شبابية يتحدث فيها رائد الأعمال والمفكر مو جودت الذي يوقع كتابه «حل من أجل السعادة» (Solve for Happy) في جناح خاص بمكتب استثمر في الشارقة، في المنتدى.ويفتتح اليوم الأول فعالياته بكلمة للمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وكلمة لمروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إضافة إلى كلمة خاصة لمو جودت الذي شغل منصب الرئيس السابق للأعمال في شركة «غوغل إكس».وتضم فعاليات اليوم الأول من المنتدى، أربع جلسات حوارية رئيسية تشمل فعاليات اليوم الأول، وثلاث جلسات خاصة، الأولى بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي» يقدمها المحلل التكنولوجي عظيم أزهر، والثانية بعنوان «الابتكار في مستقبل التقنيات» يقدمها علاء الشيمي، المدير التنفيذي ونائب الرئيس في مجموعة أعمال «هواوي» لقطاع المشروعات والمؤسسات، فيما يتحدث الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في جلسة بعنوان «تعزيز المشهد السينمائي للمستثمرين».

النمو المستدام

ويستهل المنتدى فعاليات يومه الثاني بالجلسة الحوارية الأولى الخاصة بالدوائر الحكومية في الشارقة بعنوان «حكومة الشارقة - الاستثمار في الشارقة» يتحدث فيها كل من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وحسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وسالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر، وشهاب أحمد الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء.

وخصص المنتدى الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «توفير مصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات»، ينظمها سوق دبي المالي لدراسة مختلف آليات جمع رؤوس المال، والعوامل الجاذبة للمستثمرين أو صناديق الاستثمار الكبرى الراغبة في الاستثمار في شركات رائدة أو ناشئة، من خلال فريق من الخبراء المشاركين في المنتدى الذين يقدمون نصائح عملية للشركات لرفع مستوى قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية، وذلك بمشاركة كل من آميت جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إعمار العقارية» ومجموعة الشركات التابعة لها، فهيمة عبد الرزاق البستكي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال، سوق دبي المالي، وسعيد منصور العور، رئيس مشارك لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات بشركة «روتشيلد وشركاه»، وأسار مشكور، المدير الإداري ورئيس قسم تمويل الشركات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ويدير الجلسة أندرو طربوق، الشريك ورئيس قسم أسواق رأس المال، شركة التميمي ومشاركوه.

وتتناول الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا.. الثورة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطائرات بدون طيار، أحدث الابتكارات»، مستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ويشارك في الجلسة كل من محمد عبد الرازق، مسؤول قسم تقنية المعلومات، بنك ستاندرد تشارترد، وأسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتقنية لدى «سيسكو» الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيبو صدّيق، نائب رئيس القسم الرقمي لنجاح المتعاملين بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة جنرال إلكتريك، وغادة عبد القادر، نائب الرئيس، الهلال للمشاريع الاستثمارية، وعامر مدانات، مدير قسم المدن الذكية في شركة هواوي بينما يدير الجلسة بيلي فيتزهيربيرت، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط.

مهارات القوى العاملة

وتتمحور الجلسة الحوارية الرابعة حول مستقبل التعليم بعنوان «صقل المهارات وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي»، بمشاركة كل من هند علي المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، و جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي بشركة ألف للتعليم، وبروفيسور مارتن سبراغون، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وإسحق كواكو فوكو جيونيور، مؤسس ومدير مجموعة «بوهو أيميرجينغ ماركتس»، ويدير الجلسة بيلي فيتزهيربيرت، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط.



أربع جلسات حوارية رئيسية



1- الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار الأجنبي المباشر



تطرح الجلسة الأولى بعنوان «تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية المستدامة» تساؤلات عدة حول دور الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، ويشارك فيها كل من جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وحسين رجب، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار، مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، والدكتور هنري لويندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وافتك، وأنيتا ياداف، عضو مؤسس ونائبة رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك والمديرة التنفيذية لشركة «سنشري فاينانشال»، ويدير الجلسة ويليام ريكهيرت، شريك في شركة «شارلز راسل سبيشليز.

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2 - مستقبل الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة



تطرح الجلسة الحوارية الثانية تأثير التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية في الاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.

ويشارك في الجلسة المهندس زيد القفيدي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وسوزان إيفلي، مدير قسم إدارة الممتلكات في شركة سافيلس للتطوير العقاري، والدكتور معاوية الردايدة، الرئيس التنفيذي لشركة «سي نيكسوس»، ومهيري مين جارسيا، شريك، دنتونز، يديرها تيموثي نيرون-بانسل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ذا إيكونومست.



3- مستقبل التكنولوجيا المالية



تجيب الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» عن جملة من التساؤلات أهمها، ما تأثير التكنولوجيا المالية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية. ويتحدث في الجلسة كل من دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المجلس التجاري للتنمية - هونغج كونج، وإيفانز مونيوكي، مدير أول للخدمات الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني، وعلاء الدين الماجد، مدير قسم خدمات المدفوعات في هايبر باي، و جمحمد رشدي، مؤسس فينتك بازار، وبادميني جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز، ويدير الجلسة علي باشروش، الشريك الإداري في شركة التميمي ومشاركوه.



4- مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة



تقدم هيئة كهرباء ومياه الشارقة الجلسة الرابعة بعنوان «مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة» يتحدث فيها كل من ماساهيرو ناريكيو، الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لمجموعة سوميتومو العالمية في الشرق الأوسط، وسوزان فلاناغان، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة خدمات المالية والطاقة في شركة جنرال إلكتريك، وميكا أوتشينو، مدير قسم الإدارة المالية للطاقة المتجددة، مجموعة تمويل البنية التحتية والبيئة، بنك اليابان للتعاون الدولي، وبولنت محمدلي، مدير خط الإنتاج، شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة، يديره المهندس علي عباس يوسف ساني رئيس قسم تطوير المشاريع في هيئة كهرباء ومياه الشارقة.



ورش عمل متخصصة



يتضمن اليوم الأول للمنتدى 3 ورش عمل، هي: (حلقات شبابية) حول مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية تقدمها إحدى مبادرات مجلس «شروق» للشباب بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، و(الاستثمار في المشاريع العقارية بالشارقة) لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، و(دور الحكومة في دعم رواد الأعمال) تقدمها مؤسسة «رواد».

ويشهد اليوم الثاني انعقاد ورشتين، الأولى بعنوان (مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر) إضافة إلى ورشة (المرأة في مجال الأعمال)، إضافة إلى ملتقى لسوق دبي المالي حول الاكتتاب الأولي العام.

ويشارك في الورش ، عبيد عبد الرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وعبد الله إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة التصرفات العقارية بالشارقة، وهنري لويندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وافتك»، وسعيد منصور العور، رئيس مشارك لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «روتشيلد وشركاه» ومحمد عبيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، المجموعة المالية هيرميس، وأحمد إبراهيم، الشريك الإداري، شركة معتوق بسيوني وإبراهيم.