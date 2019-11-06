حديقة على الساحل.. تصميم معماري فريد على خور دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «إعمار» عن الفائزين في مسابقة «ذا لاند مارك» للتصميم التي انطلقت في مايو الماضي لتقديم تصاميم مبتكرة وفريدة تضاف إلى مشروع خور دبي.

واختارت «إعمار» المقترح المعماري المقدم من «أوف- ستوديو» في المملكة المتحدة، من بين أكثر من 100 عمل مشارك. قدم المشروع الفائز بالمركز الأول فكرة معمارية ل«حديقة على الساحل»، يطرح حلولاً تعزز تجربة الحياة وسط المدينة والعمل والتفاعل مع أحدث التقنيات، مع مراعاة القيم المحلية والثقافة الإماراتية. المركز الثاني في المسابقة، استحقته «فابريكا» المعمارية التي سيتم تطوير مشروعها من قبل إعمار مصر، وكان التصميم الفائز بالمركز الثالث لشركة «رجائي» المعمارية، والذي سيتم تطويره في ميناء راشد. وقد تم اختيار تصميمات أخرى قدمها عدد من المعماريين.