1.6 مليار درهم عائدات «جيتكس 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشير النتائج المعلنة في تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي أمس إلى مساهمة المعرض المتنامية في اقتصاد دبي، إذ حقق 1.6 مليار درهم عائدات مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي هذا العام وبلغت القيمة المحتجزة في الاقتصاد المحلي 919 مليون درهم بنسبة 57% من العائدات.

وتضاعف عدد حضور المعرض بنحو 60 مرة كما شهد زيادةً كبيرةً في حجمه منذ انطلاقته في عام 1981 بحوالي 100 ضعف. وجاء المشاركون هذا العام من 152 دولة من جميع أنحاء العالم وشكّل المشاركون من دول مجلس التعاون 40% من المشاركين من خارج الدولة.

وأظهرت التقديرات أن أسبوع جيتكس للتقنية دعم 6239 وظيفة وولّد دخلًا قابلًا للتصرّف للأسر المقيمة في دبي بقيمة 298 مليون درهم. وأسهم قطاع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة بخلق 4442 وظيفة (71٪) بينما نتجت 1797 وظيفة (29٪) بفضل التوظيف غير المباشر عبر الاقتصاد المحلي الأوسع.