الأسهم تستقطب 5.5 مليار درهم استثمارات أجنبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصل المستثمرون الأجانب (غير العرب) ضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية، حيث بلغ صافي مشترياتهم منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر/‏‏تشرين الأول نحو 5.5 مليار درهم.

ووفقاً لتحليل ”الخليج 365” فقد انفرد الأجانب بالعمليات الشرائية في السوقين، وسجلوا خلال 10 شهور محصلة شراء قوية في أبوظبي بنحو 2.98 مليار درهم، و2.54 مليار درهم في سوق دبي. وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب من الأسهم على مستوى السوقين 33 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 27.5 مليار درهم.

وبلغت محصلة بيع المستثمرين المواطنين خلال الفترة 5.48 مليار درهم، في السوقين موزعة ما بين 2.3 مليار درهم في دبي و3.17 مليار درهم في أبوظبي.

ووصل إجمالي مشتريات المواطنين في السوقين إلى نحو 40.5 مليار درهم (22 ملياراً في دبي و18.5 مليار في أبوظبي)، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 46 ملياراً (24.3 مليار في دبي و21.6 مليار في أبوظبي).

وسجل المستثمرون العرب محصلة بيعية بقيمة 248 مليون درهم، منها 182.3 مليون درهم في دبي، و65.7 مليون درهم في أبوظبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 5.9 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 6.17 مليار درهم.

وتباينت توجهات الخليجيين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 53.44 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 257.6 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 6.08 مليار درهم، ومبيعاتهم 5.88 مليار درهم. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، واصلت المحافظ ضخ المزيد من الاستثمارات في الأسهم المحلية، خاصة في سوق أبوظبي الذي سجل محصلة شرائية بنحو 2.88 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2019، فيما تراجعت المحصلة الشرائية في سوق دبي لتصل إلى 1.15 مليار درهم، بعدما سجلت محصلة بيعية طفيفة في أكتوبر.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 56.14 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 52.1 مليار درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الشراء المؤسسي نحو 4.04 مليار درهم خلال 10 شهور، مقابل محصلة بيعية من قبل الأفراد بنفس القيمة. وبلغت مشتريات الأفراد نحو 29.35 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 33.4 مليار درهم.