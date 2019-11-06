«غرفة عجمان» تبحث تعزيز الشراكات مع كوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أشاد رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية المشاركون تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات معرض «G-FAIR KOREA»، بدور المعرض في توفير منصة عالمية أسهمت بشكل كبير في الترويج للمنتجات والعلامات المحلية، وزودت المشاركين بأحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض، حيث شمل المعرض العديد من القطاعات، منها الأغذية والمشروبات والأثاث والتكنولوجيا الحديثة والابتكار والسفر والترفيه، وغيرها من القطاعات.

وأشارت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية رئيس الوفد، إلى أن غرفة عجمان حرصت خلال مشاركتها في المعرض على زيارة العديد من الشركات الرائدة في كوريا، خاصة المؤسسات التقنية منها للاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تمتاز به كوريا بشكل عام. مضيفة أن وفد غرفة عجمان بحث تعزيز الشراكات مع عدد من المسؤولين حيث تم بحث التعاون المشترك مع عدد من الجهات الكورية، منها «جمعية جيونجييدو»، و«هيئة جيونجييدو» لتسريع الأعمال والعلوم، كما زار الوفد عدداً من المصانع المتخصصة بالتقنيات الحديثة في كوريا الجنوبية.

ووجهت الشكر لمجلس إدارة غرفة عجمان على حرصه على اعتماد خطة لمشاركة غرفة عجمان في كبرى المعارض المتخصصة بمشاركة علامات تجارية ورواد أعمال من إمارة عجمان، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة للتوسع في العلامات التجارية المحلية التي تتميز بالتنوع والجودة والتنافسية، إلى جانب استقطاب أفكار ومشاريع جديدة تصب في نمو اقتصاد عجمان، لاسيما وأن المعرض الذي يعد من أكبر المعارض التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية حظي بمشاركة 850 شركة، واستقطب ما يقارب 70 ألف زائر، إلى جانب حضور عدد كبير من الخبراء والمسؤولين.

وأثنى جاسم محمد النعيمي مشارك، على جهود غرفة عجمان، وحرصها على المشاركة في كبرى المعارض العالمية وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع من المشاركة، موضحاً أن مشاريع رواد الأعمال في عجمان أصبحت تساهم بشكل رئيسي في اقتصاد الإمارة نتيجة للدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وتوجه الجهات المعنية بتوفير الدعم الممكن والتسهيلات المتنوعة.

وأشاد سعود عبدالله النعيمي مشارك، بتنوع المعرض ومشاركة مئات الشركات تحت مظلته، ما عزز من فرص التعرف إلى أفكار ومشاريع جديدة، وكذلك بحث التعاون والشراكة مع أصحاب مشاريع من مختلف الدول، كما أكد على أهمية الزيارات الميدانية .وأضاف ماهر طارش مشارك، أن المعرض فرصة لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية للتوسع في مشاريعهم.وأكدت فيروزة المرزوقي مشاركة، أن مشاركة وفد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع يعزز جهود إمارة عجمان بشكل عام، وغرفة عجمان على وجه الخصوص، في دعم بيئة الأعمال.و أكدت هنادي السويدي مشاركة، أن للمعرض أهمية خاصة لكونه يعتمد على استعراض أفكار ومشاريع مبتكرة، الأمر الذي عزز من استفادة المشاركين وفتح الأبواب للارتقاء بمشاريع رواد ورائدات الأعمال المشاركين تحت مظلة غرفة عجمان.