منتدى إدارة المشاريع 7 ديسمبر تحت شعار «تنوّع الـثقافات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن شركائها المُنَظِّمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السادسة وهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع، وسيقام المنتدى في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار (تنوّعُ الثقافات)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن المنتدى حقق في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم الجيد والدقيق، والحضور الكبير الذي تجاوز 1500 مشارك في كل دورة، وكذلك التنوع في المواضيع والفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال فترة المنتدى، التي ناقشت محاور إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية إضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة، والاستدامة البيئية، واستشراف المستقبل، والمدن الذكية وغيرها من المواضيع، مشيراً إلى أن المنتدى توّج نجاحه بإطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وسيجري تكريم الفائزين بالجائزة.وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: «نجحت دبي في إنجاز مشاريع سبّاقة، ومن خلال رعاية إعمار العقارية للمنتدى، فنحن نسلط الضوء على إمكانياتنا في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشكل روافد قوية للنمو الاقتصادي».

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بات المنتدى منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث تأتي مشاركة الهيئة بصفتها شريكاً منظِّماً ضمن حرصها على إبراز دور إمارة دبي في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والشبكات الذكية، وكفاءة وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وتحليل البيانات وغيرها، وترسيخ مكانتها في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ».

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «إن البنية التحتية، التي أسهمت في تحقيق كل هذا التطوّر خلال ال 30 سنة الماضية ارتكزت على التعاون بين الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات وموانئ دبي العالمية».