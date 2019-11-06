شكرا لقرائتكم خبر عن 200 شركة تنضم إلى «دبي للسلع المتعددة» في شهر واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة أن 202 شركة جديدة تم تسجيلها لدى المركز في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أعلى رقم في شهر واحد منذ ما يقرب من عامين، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة في المركز إلى 16 ألف شركة. وتشير الزيادة الحادة إلى ثقة المستثمرين في دبي، وكل من جاذبية نموذج المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة وتنوع النظام الإيكولوجي للأعمال في منطقة أبراج بحيرات جميرا.
وانضمت كل من فوربس ماركت بليس، وهانوا هارلو إلى مركز دبي للسلع المتعددة في شهر أكتوبر، إضافة إلى مجموعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات من مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها: الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمواد الغذائية والزراعية والشحن والخدمات اللوجستية.
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