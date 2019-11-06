الإمارات تستحوذ على 34% من المسافرين عبر المطارات العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

استحوذت مطارات الإمارات على أكثر من 34% من إجمالي عدد المسافرين المحليين والدوليين عبر المطارات العربية خلال العام 2018، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات الاتحاد العربي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وشهدت مطارات الدولة نحو 129 مليون مسافر خلال العام 2018، وفقاً لبيانات سابقة للهيئة، فيما سجلت المطارات العربية نحو 378.5 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات الاتحاد العربي للنقل الجوي. وبحسب التقرير، سجلت المطارات العربية، أداءً جيداً خلال العام 2018، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2017، فيما سجلت حركة الشحن نمواً متواضعاً بنسبة 2% إلى 9 ملايين طن، وسجلت حركة الطائرات نمواً بنسبة 1.5% إلى 2.7 مليون حركة.

وبحسب تقرير الاتحاد العربي للنقل الجوي، يواصل العديد من مقدمي خدمات الملاحة الجوية إدخال تحسينات على الأجواء من مسارات جوية وتحسينات تشغيلية في العالم العربي، ومن أبرزها، الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في دولة الإمارات، ما جعل المجال الجوي الإماراتي أول مجال جوي في العالم يعتمد بالكامل على الملاحة القائمة على الأداء.

وشمل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الإمارات، تنفيذ 30 طريقاً جوياً جديداً أو 312 مقطعاً جوياً معدلاً أو جديداً والعديد من التحسينات التي أدت إلى فوائد تشغيلية تقدر بحوالي 15 مليون دولار، في توفير الوقود لشركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي وتوفير 100 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السنة الأولى بعد تنفيذ المشروع.

استحوذت مطارات الإمارات على أكثر من 34% من إجمالي عدد المسافرين المحليين والدوليين عبر المطارات العربية خلال العام 2018، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات الاتحاد العربي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وشهدت مطارات الدولة نحو 129 مليون مسافر خلال العام 2018، وفقاً لبيانات سابقة للهيئة، فيما سجلت المطارات العربية نحو 378.5 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات الاتحاد العربي للنقل الجوي.

وبحسب التقرير، سجلت المطارات العربية، أداءً جيداً خلال العام 2018، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2017، فيما سجلت حركة الشحن نمواً متواضعاً بنسبة 2% إلى 9 ملايين طن، وسجلت حركة الطائرات نمواً بنسبة 1.5% إلى 2.7 مليون حركة.

وبحسب تقرير الاتحاد العربي للنقل الجوي، يواصل العديد من مقدمي خدمات الملاحة الجوية إدخال تحسينات على الأجواء من مسارات جوية وتحسينات تشغيلية في العالم العربي، ومن أبرزها، الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في دولة الإمارات، ما جعل المجال الجوي الإماراتي أول مجال جوي في العالم يعتمد بالكامل على الملاحة القائمة على الأداء.

وشمل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الإمارات، تنفيذ 30 طريقاً جوياً جديداً أو 312 مقطعاً جوياً معدلاً أو جديداً والعديد من التحسينات التي أدت إلى فوائد تشغيلية تقدر بحوالي 15 مليون دولار، في توفير الوقود لشركات الطيران التي تستخدم المجال الجوي وتوفير 100 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السنة الأولى بعد تنفيذ المشروع.