«دابر» تستثمر 110 ملايين وتسجل 10% نمواً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت «دابر إنترناشيونال» في رأس الخيمة أن استثماراتها تصل حالياً إلى 30 مليون دولار (110 ملايين درهم) في الإمارة، فيما سجلت الشركة نمواً بنسبة 10٪ خلال العام الحالي، حتى سبتمبر/‏أيلول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بنمو مرتفع في الفترة المتبقية من العام.

وأوضحت الشركة أن منشآتها الصناعية في رأس الخيمة بمساحة 84 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائها 15 مليون دولار.وقال سبها راو، رئيس العمليات في وحدة الأعمال العالمية: إن «دابر» تملك حصة كبيرة من السوق المحلي في فئات مختلفة، وإن مصنع رأس الخيمة يشكل أكبر وحدة تصنيع ل«دابر» خارج الهند، وتبلغ طاقته الإنتاجية 60،000 طن سنوياً. وينتج 160 مليون وحدة من منتجات الصحة والرفاهية سنوياً، ويصدر إلى أسواق أكثر من 50 دولة.