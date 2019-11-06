شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» تستقطب 10 آلاف مشترك من صغار المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : عبير أبو شمالة

سر التميز أن تقدم الجديد.. وأن تدرس السوق جيداً لتعرف أن ما ستطرحه من خدمات سيكون متفرداً أو على أقل تقدير على درجة كافية من التميز، ليحقق الطلب المرغوب، ويستقطب اهتمام شريحة واسعة من العملاء.. وهذا ما حرصت «ثروة» على تقديمه، ففكرة الشركة تقوم على توفير أدوات استثمار شاملة لصغار المستثمرين، بحيث يحصل المستثمر برأسمال لا يزيد على 500 دولار على خدمات استشارية تضاهي ما يحصل عليه كبار المستثمرين من البنوك المتخصصة في إدارة الثروات.

بدأت «ثروة» في فبراير 2018 بشكل فعلي مباشرة التعامل مع استثمارات العملاء، ووفقاً لمتطلبات الرخصة التجريبية للشركة لم تتمكن من قبول أكثر من 10 عملاء في البداية، ومن ثم يمكنهم بنفس الرخصة التوسع التدريجي في عدد العملاء على حسب الأداء إلى 100 عميل في نهاية الرخصة التجريبية.. وكذلك كانت هناك في البداية قيود على حجم الاستثمار المسموح به وهو 10 آلاف لكل عميل، ارتفع تدريجياً إلى 50 ألف دولار مع نهاية السنة الأولى، وبعد الحصول على الترخيص الرسمي لم يعد هناك حد أقصى للاستثمار المسموح به، ووصل عدد المشتركين على موقع الشركة (ليسوا مستثمرين كلهم) إلى 10 آلاف مشترك، ويبلغ متوسط الاستثمار حالياً حوالي 10 آلاف درهم.

وتحصل الشركة رسوماً على خدمات الاستشارات الاستثمارية لا تزيد على 0.5%، ونسبة المخاطرة في الاستثمارات ترجع لرغبة العملاء وشهيتهم للمخاطرة، فالمحفظة تصمم على حسب رغبة العملاء، ولفتت مزهر إلى أن فلسفة الشركة تقوم على تنويع الاستثمارات، وتنصح المستثمرين بالاستثمار للمدى البعيد، ووصل مستوى العائد على الاستثمارات اليوم إلى ما بين 3 إلى 7% على الاستثمار، ويسهل على المستثمر التخارج من الاستثمار في أي وقت دون غرامات وفي غضون يومين إلى ثلاثة، وهو من يقرر آلية الحصول على العائد إن كان بشكل ربع سنوي أو سنوي حسبما يناسبه.

3 شباب

«ثروة» شركة أسسها 3 شباب من أصول لبنانية وهم، مارك شهوان الرئيس التنفيذي للشركة، وجاد صايغ، ونادين مزهر، وبحسب مزهر وهي الشريك المؤسس ومديرة التسويق، بدأت الفكرة عند شريكيها خلال وجودهما في كندا، حيث لاحظا وجود الكثير من الخدمات المالية المتقدمة والميسرة للاستثمار، حيث بإمكان الفرد أن يستثمر بحد أدنى يبلغ دولاراً واحداً، برسوم خدمات محدودة.. ووجدا لدى قدومهما إلى المنطقة أن مثل هذه الخدمات شبه منعدمة تقريباً، فالحصول على استشارات مالية متخصصة يكاد يكون حكراً على الرساميل العالية، وباستثمارات بحد أدنى تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، كما أن الرسوم على الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة هي بين الأعلى على مستوى العالم، فالرسوم لا تقل على 4%، وفي بعض الحالات أعلى بكثير.

ولدى تعرف الشريكين إلى مزهر العاملة في مجال التسويق في دبي منذ سنوات، تمت مناقشة الفكرة التي بدت جيدة، لكن ينقصها بعض الدراسات لمعرفة مدى احتياج المنطقة لها ومدى جدواها الاقتصادية.. وبالفعل تم إجراء الدراسات المسحية عام 2016 ليرى الشركاء الثلاثة أن فكرتهم في محلها، وأن السوق بحاجة لمثل هذه الخطوة التي تغطي شريحة واسعة منسية إن جاز التعبير من صغار المستثمرين.

«الفينتك- هايف»

كانت البداية من «مسرع» مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية «الفينتك- هايف»، وضمن أول برنامج له عام 2017، وقالت مزهر: «سمعنا عن البرنامج ووجدناها فرصة رائعة أن ننضم إلى برنامج في مركز دبي المالي العالمي، يطرح الكثير من المزايا المهمة يصعب على شركة ناشئة مثلنا الوصول لها وحدها، وكانت انطلاقتنا الفعلية من البرنامج».. وبروح المغامرة - التي يتحلى بها رواد الأعمال الناجحون عادة - قرر الشركاء الثلاثة الاستقالة من أعمالهم ليتفرغوا لتحقيق حلم آمنوا به.. جاد كان يعمل في كندا في مجال البرمجة، أما مارك ففي الاستشارات المالية في أحد صناديق التحوط هناك، لكن الثلاثة اتفقوا أنه إذا ما تم قبولهم في «المسرع» فسيتركون أعمالهم بلا تردد للانضمام إليه، وخوض غمار التجربة رغم ما تنطوي عليه من مخاطرة، وهذا ما حدث، حيث بدأت الشركة عملها بشركاء ثلاثة.. واليوم تضم فريقاً من 16 موظفاً.

منتج جاهز

في البداية التقى الشركاء مع سلطة دبي للخدمات المالية المنظمة لعمل مركز دبي المالي العالمي، وبأيديهم خطة واضحة ومنتج جاهز للتجربة، وكانت «ثروة» كما توافقوا على تسميتها، أول شركة تحصل على رخصة تجريب الابتكار من السلطة، وهي أيضاً أول شركة تنجح في التخرج من «المسرع» لتحصل على رخصة كاملة لمزاولة أعمالها في المركز، وبعد عام واحد فقط من انضمامها ل«المسرع»، رخصة من الفئة 4 تتيح لها تقديم الخدمات الاستشارية ولا تعطيها حالياً حق إدارة أموال الغير من المركز، وإنما فتح حسابات لهم في البنوك التي تتعامل معها في الخارج.. وتسعى الشركة في الوقت الحاضر للحصول على ترخيص من الفئة 3 يتيح لها إدارة أموال الغير من المركز.. وقامت «ثروة» بجولتي تمويل، الأولى هي الاستثمار الأولي وقيمته 250 ألف دولار (جزء منها استثمارات عائلية من أسر الشركاء)، 1.3 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة جمع تمويل ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار.

الطريق الصحيح

في العادة تستغرق الشركات الناشئة وقتاً كي تدرّ العائدات لأصحابها من رواد الأعمال، فكان من المهم أن نسأل عن هذه النقطة.. وهل «ثروة» بدأت في درّ عائد يعوض أصحابها عن مغامرتهم، خاصة أنهم قد تركوا أعمالهم وتفرغوا..؟.. فأجابت نادين: الشركات الناشئة تحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين لتغطي تكاليف الإنشاء وتبدأ في درّ العائدات، وأكدت أن الشركة اليوم على الطريق الصحيح مع نمو مستمر ومتواصل في عدد العملاء يقود إلى تحقيق الأرباح.. حيث يصل النمو في عدد العملاء إلى 30% شهرياً، وترى نادين أن أرقام النمو والخطى السريعة للشركة ربما تقودها في أحد الأيام لحلم «اليونيكورن» خاصة مع الدعم الذي تحصل عليه من «المسرع».

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نموذج هجين

«ثروة» هي شركة استشارات في الاستثمارات المؤتمتة، تستثمر في عدد من صناديق الاستثمار المؤتمتة المتداولة، عملت على تبسيط وتيسير عمليات الاستثمار باستخدام دراسات مالية ودمجها مع تكنولوجيا عمدت إلى تطويرها، التكنولوجيا ساعدت على خفض الحد الأدنى للاستثمار، خاصة مع انخفاض رسوم الاستشارات المالية.. وتعتمد الشركة نموذجاً هجيناً يجمع بين الاستثمارات المباشرة من خلال خبراء الاستشارات المالية، والاستشارات المؤتمتة.

تطرح الشركة منصة تعتمد خاصية التعرف إلى الوجه، يمكن لصغار المستثمرين التسجيل فيها بجواز السفر، ثم الإجابة على بعض الأسئلة التي تحدد من هم المستثمرون ؟ وما هي شهيتهم للمخاطرة؟.. وخلال عدة دقائق ترسل لهم الشركة بريداً إلكترونياً يوضح الخطوات اللازمة للبدء في الاستثمار.. ومن ثم يمكنهم الدخول في استثمار من خلال الحصول على الاستشارات التي تتناسب وطبيعة متطلباتهم، ويتم التعامل بحسب رغبة العميل، فهو من يطلب الاستشارات المباشرة أو المؤتمتة التي لا يحتاج معها أي تعاملات أخرى مع أفراد في حال لم يرغب في ذلك.



تعدى عددها الـ 326 عالمياً

الدروس المستفادة من نجاحات وإخفاقات شركات الـ «يونيكورن»



على الرغم من أن اسمها مستوحى من حيوان أسطوري، فإن وجود شركات اليونيكورن، الشركات الخاصة الناشئة التي تتعدى قيمتها المليار دولار، بات واقعاً ملموساً، وهناك العديد من الدروس التي يمكن للشركات أن تستفيد منها بالفعل، وتحولت نجاحات العديد من شركات اليونيكورن إلى قصص ملهمة لقطاعات الأعمال بصفة عامة.

عندما اختارت الخبيرة المالية إيلين لي، الاسم عام 2013 لوصف هذه الشركات كان السبب واضحاً آنذاك وهو ندرة قصص النجاح المماثلة، لكن الحال اليوم مختلف، فشركات اليونيكورن يتعدى عددها ال326 شركة عالمياً بحسب أحدث البيانات على هذا المستوى، كما أنها امتدت إلى العديد من القطاعات محققة تواجداً راسخاً ومسجلة نمواً غير مسبوق بقيمة تعدت التريليون دولار، وبعد أن كان الحلم هو المليار وجدنا قيمة بعض هذه الشركات ترتفع من لا شيء تقريباً باعتبارها شركات ناشئة لتصل إلى ما يزيد على 80 مليار دولار.

وفقاً لتقرير من مطبوعة «كليكز دوت كوم»، فمن الملاحظ أن هذه الشركات تختار الحفاظ على وضعها كشركات خاصة لفترة أطول من نظيراتها في الماضي قبل بضعة عقود، فشركة التكنولوجيا الكبيرة تحتاج فترة تصل إلى 11 عاماً قبل أن تتجه للاكتتاب الأولي العام، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 4 سنوات حتى عام 1999.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وجود صناديق رأس المال المغامر التي غيرت الصورة جذرياً؛ حيث بات بإمكان الشركات الناشئة سريعة النمو اللجوء لهذه الصناديق للحصول على التمويل اللازم لأعمالها وتوسعاتها دون حاجة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام سعياً وراء التمويل.

ولذا عندما تقرر إحدى هذه الشركات، طرح أسهمها يتحول الأمر إلى حدث تاريخي يستقطب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم، ولعل الضجة الإعلامية المصاحبة لطرح أسهم «فيسبوك» و«سناب» أكبر دليل على ذلك. فشركات اليونيكورن على كل حال تحولت إلى ظاهرة عالمية. وعلى الرغم من أن أغلبية شركات اليونيكورن العالمية خرجت من الولايات المتحدة وتحديداً من وادي السيليكون، فإن هناك نجاحات مهمة في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وغيرها من أنحاء العالم. ويمكن للمرء أن يرى التنوع لافتاً في قائمة شركات اليونيكورن العالمية سواء على مستوى القطاعات أو التوزيع الجغرافي لها، وطبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

خصائص متشابهة

لكن وعلى الرغم من التنوع والاختلاف في طبيعة هذه الشركات، فإن هناك عوامل وخصائص متشابهة توحد مسارها فجميع شركات اليونيكورن، تتميز بانتهاجها أساليب جديدة ومبتكرة لحل مشاكلها من خلال إنشاء منصات تكنولوجيا قادرة على تحقيق مستويات نمو استثنائية. وهذه التركيبة هي ما تستقطب اهتمام المستثمرين الذين يجدون بحثاً عن شركة يونيكورن، وغالباً ما تكلل مساعيهم بالنجاح، بيد أن علينا ألاّ ننسى أنه وفي مقابل الفرص المطروحة هناك أوجه قصور وإخفاقات.

من دون شك هناك الكثير مما يمكن أن تعلمه من شركات اليونيكورن الناجحة، لكن يمكن أن نستفيد دروساً مهمة كذلك من إخفاقات هذه الشركات كبواتها، ومن بين أهم الدروس المستفادة قدرة هذه الشركات على اعتماد الحلول المبتكرة المتفردة كما سبق وذكرنا، فمع الخيارات المتعددة والمختلفة أمام العملاء على مختلف المستويات والقطاعات في وقتنا الحاضر من المهم أن تقدم الشركة الجديد، وأن تخلق لنفسها أوجه اختلاف وتفرد تميزها عن الباقين بما يستقطب اهتمام العملاء.

حاجات العملاء

ومن الملاحظ أن الشركات التي نجحت في الانضمام بجدارة إلى نادي اليونيكورن، اعتمدت في أغلبيتها نهجاً واضحاً، ويتمثل في ملاحظة متطلبات العملاء في قطاع عمل الشركة لتعرف التحديات التي تواجههم كل يوم ومن ثم تبدأ في تصميم وابتكار الحل المناسب لمساعدتهم في تجاوز هذه التحديات بنجاح. فعلى سبيل المثال تقدم شركة «وي وورك»، والتي تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، مساحات عمل مشتركة بتكلفة معقولة للشركات الناشئة، وهكذا نرى أن سر نجاح الشركة يكمن في فهمها لرغبة الشركات الناشئة في وجود مساحات تساعدهم لا فقط على العمل، وإنما على بيئة متكاملة تمكنهم من التعرف إلى شركات أخرى وتبادل الخبرات والتجارب.

والقصة نفسها تتكرر، وإن بتفاصيل مختلفة، على مستوى شركات اليونيكورن الأكثر نجاحاً، فجميعها توظف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في خلق حالة غير مسبوقة من التواصل بين العميل وبين السلعة أو الخدمة التي تقدمها.

ويمكن القول إن الفلسفة التي تقوم عليها شركات اليونيكورن الناجحة في عملها هو وضع العربة أمام الحصان، فهي تدرس التكنولوجيا المناسبة للتعرف إلى الطرق المناسبة لمعالجة تحديات يواجهها العملاء، ومن بعد ذلك تأتي كل الأعمال الباقية.

نمو متسارع

والسر الأخر في نجاح وتفوق هذه الشركات هو بناء منصات أعمال قادرة على تحقيق مستويات نمو متسارعة، فالقيم الهائلة لشركات اليونيكورن تقوم على الأرباح المستقبلية المتوقعة لهم، وليس بطبيعة الحال على الأداء التاريخي لها، فأغلبيتها حديثة وليس لديها سجل تاريخي يعتمد. والسبب الذي يعزز ثقة المستثمرين بهذه الصورة غير المسبوقة في قدرة هذه الشركات على تسجيل أرباح عالية هو نجاح هذه الشركات في بناء منصات أعمال ناجحة وشفافة تتيح تبادل المعلومات بين كافة الأطراف المعنية.

ومن الصحيح أن معدلات التكاليف ترتفع وتتنوع مصادرها بالنسبة لشركات اليونيكورن مع نموها، إلا أن الارتفاع يبقى أقل وبفارق كبير عنه في الشركات التقليدية، ويوضح هذا سبب تسارع التطور الزمني في سرعة تحقيق الشركات لهدف المليار. لكن من المهم ألاّ ننسى أن للنمو السريع كذلك مخاطره؛ حيث يخلق في بعض الأحيان مشاكل جديدة يمكن معها أن تقع الشركة ضحية لنجاحها كما رأينا مثلاً مع «فيسبوك» وشركة مثل: «وي وورك» وحتى مع «أوبر».

ولعل أبرز الدروس المستفادة، هو أنه على الرغم من كوننا نتعامل هنا مع شركات تقوم على التكنولوجيا الأكثر تقدماً، فإن مصيرها ما زال في يد الناس الذي سيصنعون مستقبلها.

وعليه على الشركات أن تضع دوماً مصالح الموظفين والعملاء ومتطلباتهم نصب أعينها، فحتى أكثر الشركات أتمتة وتعقيداً ما زالت تعتمد على الناس في خلقها بداية وفي صناعة نجاحها.