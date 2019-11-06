خريطة طريق لمستقبل القطاع الصناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حفل عشاء خاص، مساء الاثنين، للوزراء وكبار ممثلي الدول المشاركين في المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو، ومجموعة من سفراء الدول في دولة الإمارات.

وشهد الحفل مشاركة واسعة من وزراء وممثلي الدول المشاركين في المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو، كما ألقى كل من سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة اليونيدو، كلمات خلال فعالياته. وشهدت الفعالية الخاصة مناقشة دور القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم تحقيق أجندة العام 2030، والقرارات المترقب صدورها عن المؤتمر في أبوظبي.

وقال سهيل المزروعي: نؤكد التزام دولة الإمارات ووزارة الطاقة والصناعة برؤية وأهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع. ونتطلع إلى مشاركة معارفنا وخبراتنا مع كافة دول العالم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه الدول وخاصة النامية منها. ونأمل أن تعمل كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي لبناء اقتصادات مستدامة لكافة الدول.وقال لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «يحظى مستقبل القطاع الصناعي، وخاصة مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة، باهتمام كبير في الأوساط الدولية. وتركز اليونيدو في كافة أعمالها على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومساعدة الدول على بناء اقتصادات قوية ومستدامة ومبتكرة تركز على رفاهية الشعوب».

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: تمثل الثورة الصناعية الرابعة تغييراً في نمط حياتنا وعملنا وتفاعلنا مع العالم. ويمتد أثر هذا التغيير إلى الحكومات عبر تأثيره الكبير في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية لكافة الدول حول العالم.