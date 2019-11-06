«الدار» تبدأ تسليم الوحدات في «الممشى» و«جواهر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، البدء بعمليات التسليم على مراحل لاثنين من مشاريعها التطويرية في جزيرة السعديات، وهما «ممشى السعديات» و«جواهر». ويمثل «ممشى السعديات» وجهة متعددة الاستخدامات في المنطقة الثقافية بالسعديات، ويوفر وحدات سكنية فاخرة مطلة على الشاطئ، مع إمكانية الوصول إلى العديد من متاجر التجزئة والمطاعم ومرافق الترفيه الواقعة بمحاذاة الشاطئ. كما يعد مشروع «جواهر» مُجمَّعاً حصرياً مسوّراً يقع في منطقة شاطئ السعديات.

قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الدار العقارية: «يشكل تسليم مشروعي «الممشى» و «جواهر» إنجازاً مهماً لشركة الدار، وحدثاً مرتقباً لعملائنا في جزيرة السعديات؛ إذ أصبح بإمكان مالكي المنازل الآن تجربة نمط الحياة الفاخرة في واحدة من أكثر الوجهات الجذابة في أبوظبي، والتي تضم أكبر تجمع عالمي للأصول الثقافية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة وتيرة تقدمنا في هذين المشروعين الرئيسيين، مع استمرار عمليات التسليم بشكل تدريجي».

كما حققت شركة الدار تقدماً ملحوظاً في المشاريع قيد الإنشاء، والتي وصلت حالياً إلى مراحل مختلفة من الإنجاز ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي.

ويشهد مشروع «ذا بردجز» المؤلف من ستة أبراج تضم 1,272 وحدة سكنية في جزيرة الريم تطوراً لافتاً، حيث تم إحراز تقدم في المرحلة الأولى (الأبراج من 1-3) على مستوى أعمال البناء الداخلي، بالتوازي مع التقدم في إجراءات استصدار شهادة اكتمال البناء، في حين اكتملت الأعمال الإنشائية الأساسية في المرحلة الثانية (الأبراج من 4-6) ومن المتوقع تسليم المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد. ويشهد مشروع «ريفلكشن» السكني المؤلف من برجين متجاورين يضمان 374 وحدة سكنية، تقدماً جيداً في الأعمال الإنشائية.وتواصل شركة الدار تحقيق التقدم في مشاريعها التطويرية في جزيرة ياس. ففي «ياس إيكرز»، المشروع السكني الفاخر الذي يضمّ ملعباً للجولف ويتمتّع بإطلالات على الواجهة المائية، تم إكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية إلى حد كبير، وجارٍ العمل على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. ووصلت أعمال الطلاء، والتبليط، وتركيب الأرضيات، وتشييد السور إلى مراحل مختلفة من الإنجاز في جميع الفلل ووحدات التاون هاوس ال 652 التي تم إطلاقها. أما في مشروع «وترز أج»، تواصل الدار العقارية إحراز تقدم جيد في الأعمال الإنشائية بجميع المباني الثلاثة عشر. وفي مشروع «مايان» للشقق السكنية الفاخرة، اكتملت معظم أعمال الجبس بالتوازي مع تقدم أعمال تبليط الأرضيات والجدران على نحو جيد. وفي مشروع «ليا»، تجري حالياً عملية المناقصة لتحديد المقاول الرئيسي للمشروع الذي يتألف من 238 قطعة أرض على شاطئ الساحل الشمالي لجزيرة ياس.وفي مشروع «الغدير»، تجري أعمال البناء حالياً لإحراز تقدم في جميع الوحدات التي تم إطلاقها والبالغ عددها 707 وحدات. بالتوازي مع الانتهاء من وضع أساسات البناء لجميع الوحدات بالكامل. ومن المقرر الانتهاء من البنية التحتية الأساسية للخدمات في الربع الرابع، إلى جانب مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية الأساسية لكامل المرحلة قيد التطوير.

ومن ناحية أخرى، انطلقت في يوليو/‏تموز أعمال البنية التحتية في «الريمان»، مشروع قطع الأراضي الذي يقع على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وجاء ذلك بعد إرساء شركة الدار عقداً على شركة «ترايستار للهندسة والإنشاءات» لتكون المقاول الرئيسي للمشروع. وستقوم «ترايستار» بتنفيذ أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية الأساسية، وكذلك كافة الأعمال الخاصة بتجهيز الأراضي، وبناء أنظمة صرف مياه الأمطار وإنشاء شبكة الصرف الصحي، إلى جانب تركيب شبكة الغاز وخطوط المياه والري وأنظمة الاتصالات، وغيرها من أعمال الطرق العامة كالإنارة وتنسيق المساحات الخضراء. وتشمل أبرز الأعمال المنجزة حتى الآن تأسيس مكتب الخدمات الخاص بالمشروع، وتمهيد الأرض لمد شبكة الصرف الصحي، وأعمال الحفر الخاصة بشبكة الطرق.