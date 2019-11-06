تمهيد الطريق أمام سيدات الأعمال لدخول سوق التصدير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظّمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة UPS، المدرجة في بورصة نيويورك، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ورشة عمل تحت عنوان «الإعداد للتصدير»، أقيمت يومي 5-6 نوفمبر/‏ تشرين الثاني في فندق جراند حياة بدبي، والتي ركزت على زيادة فرص عمل سيدات الأعمال في العالم. وتعد الورشة جزءاً من مبادرة «برنامج المرأة في التجارة الدولية» من مركز التجارة الدولية، التي تهدف لربط 3 ملايين سيدة أعمال بالسوق بحلول عام 2021.

وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تساهم الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد، في تحقيق التنوع والتوازن بين الجنسين في سوق التجارة العالمية، من خلال جهودها في تمكين دور المرأة على جميع الصعد، وتعد هذه الورش من ضمن الأدوات الداعمة لمسيرة سيدات الأعمال، خصوصاً في مجالات التصدير، باعتبار دبي المركز الرئيسي للتجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال رامي سليمان رئيس شركة UPS لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا: يعد دعم المشاريع المملوكة من قبل السيدات والتي تحقق فرص نمو دولية جزءاً من أهداف UPS الاستراتيجية والرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة ضمن الأسواق ذات معدلات نمو عالية بما يحقق لها النجاح.