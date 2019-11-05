شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل تحقيق مستويات تاريخية جديدة بالتزامن مع تراجع "إس أند بي" القياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم حيث حقق "داو جونز" و"ناسداك" ثاني إغلاقاتهما التاريخية على التوالي بينما تعرض "إس أند بي" القياسي لضغوط دفعته نحو الانخفاض بشكل طفيف.



ويستمر التفاؤل لدى المستثمرين يؤثر إيجابياً على أسواق الأسهم خاصة في ظل الترقب لجلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.



وتسابق "بكين" الزمن لإبرام مثل هذا الاتفاق من أجل حث واشنطن على إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية الذي ربما يدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وأظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو نشاط الخدمات في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً 51.1 نقطة مقارنة بتوقعات أشارت إلى القراءة 51.3 نقطة، أما في أمريكا، فقد سجل مؤشر القطاع الخدمي نموا غير متوقع خلال الشهر الماضي.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 57.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.3% مغلقاً عند 62.96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق في ستة أسابيع، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.1 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاثين نقطة) إلى 27492 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27560 نقطة وأقل مستوى عند 27453 نقطة.



وصعد "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 8434 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8457 نقطة وأقل مستوى عند 8421 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد انخفض بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 3074 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3083 نقطة وأقل مستوى عند 3072 نقطة.