شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع مستعيدة التداول أعلى 190 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط تباين في أداء العملات الرقمية مع الميل نحو الصعود نتيجة تلقي أنباء إيجابية بشأن هذا السوق والتكنولوجيا المرتبطة به "بلوك شين".



وأكد الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" على أن البنك المركزي في أنقره يعمل على تطوير عملة افتراضية تحت اسم "الليرة الرقمية" ويجري اختبارها على أن تنتهي هذه التجارب في العام المقبل.

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وفي سياق آخر، أكدت "كوكاكولا" الأمريكية للمشروبات الغازية على أنها تستعين بتكنولوجيا "بلوك شين" في إدارة شبكات تقنية تقدر قيمتها بحوالي 21 مليار دولار سنوياً.



ونقلت "بيزنس إنسايدر" عن مصادر بالشركة في أمريكا الشمالية أنها تستخدم "بلوك شين" تم تطويرها على أيدي مهندسين في شركة "ساب" الألمانية للبرمجياتن وتدير من خلالها شبكات تكنولوجيا المعلومات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الإثيريوم بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 2.1% إلى 190 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 192.5 دولار وأقل سعر عند 182.2 دولار.