شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع مع تجديد الثقة في المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم عقب قرار مجلس الإدارة بتجديد الثقة في المدير التنفيذي للشركة "دينيس مويلينبيرج".



وجاء قرار مجلس الإدارة في إطار مساعي الشركة لمواجهة أزمة توقف طائرات "737 ماكس" عن التحليق منذ حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في أقل من ستة أشهر كان آخرها في العاشر من مارس/آذار الماضي.



ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة صوت بالموافقة على قرار بعدم دفع أي مكافآت أو حوافز للمدير التنفيذي "مويلينبيرج" إلا بعد عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق مجددا.

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كان "مويلينببرج" قد حصل على حوافز وراتب ومكافآت بالأسهم بإجمالي 23.4 مليون دولار خلال العام الماضي.



ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار وقف طائرات "737 ماكس" عن التحليق عالمياً حتى الربع الأول من عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" (BA) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 358.5 دولار، وسجل اعلى سعر عند 361.6 دولار وأقل سعر عند 353.1 دولار.