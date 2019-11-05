شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بحوالي 3% إلى أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بشكل حاد بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب المعادن النفيسة كملاذ آمن.



ويستمر التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وترقب جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي بين البلدين.

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وأشارت مصادر إلى أن الصين تبحث خلال المفاوضات إلغاء واشنطن قرار زيادة الرسوم الجمركية ضدها والذي من المقرر تفعيله منتصف ديسمبر/كانون الأول حال عدم إبرام الاتفاق النهائي، بحسب ما جاء على لسان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "لاري كودلو".



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.01 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.8% إلى 17.568 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق في أسبوعين، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.085 دولار وأقل سعر عند 17.52 دولار.