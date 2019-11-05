شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني وسط عدم يقين حيال الانتخابات البرلمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم وسط عدم يقين في الأوساط البريطانية حيال الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وكان البرلمان البريطاني قد وافق على مقترح رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بعقد انتخابات مبكرة ببعد رفض اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي.



هذا، ويسعى "جونسون" إلى تنفيذ "بريكست" دون تأجيله مشيرا إلى ضرورة تنفيذ رؤية الشعب في استفتاء 2016 بالخروج من التكتل الأوروبي الموحد.

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ومع ذلك، هناك تأجيلات برلمانية لمد أجل المفاوضات مع بروكسل بهدف التوصل إلى صفقة تجنب الاقتصاد البريطاني ويلات "بريكست" دون اتفاق.



وبالتزامن مع عدم اليقين حيال "بريكست"، هناك تفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرب التوقيع على مرحلة أولى من الاتفاق النهائي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش عند 1.288، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2916 وأقل سعر عند 1.2847.