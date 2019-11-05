ماذا يعني تأسيس شركة سعودية لنظم المدفوعات المالية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة فيما وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس على تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، قال الخبير المصرفي فضل البوعينين إن القرار يعد استراتيجيا مهما داعما لتطوير أنظمة المدفوعات، ومعززا لدور «ساما» وقدرة القطاع المالي بشكل أمثل، حيث تعتبر نظم المدفوعات المالية شريان القطاع المالي ويعتمد عليها القطاع المصرفي في عملياته المالية. حفظ أمن المعلومات وصيانتها من الاستغلال والاختراق ارتباط المدفوعات بالتطور التقني يضمن عدم تأخرها الاستفادة من السيولة الرقمية في الاقتصاد الوطني المساعدة على دمج السيولة داخل القطاع المالي تعزير الجانب الرقابي والاستثمار الأمثل رقميا



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